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2019-04-03 تحذير من أمطار رعدية ورياح نشطة على وادي الدواسر والرياض والخرج متابعات الخليج 365 - الرياض حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول على عدة محافظات في منطقة الرياض.

وقال الإنذار المبكر إن الحالة تشمل الرياض- رماح – الأفلاج – وادي الدواسر – السليل – ليلى والأجزاء المجاورة كما تشمل الدوادمي وعفيف والأجزاء المجاورة لها.

وأضاف الإنذار أن هذه الحالة تمتد في بعض المناطق حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.









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