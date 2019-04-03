شكرا لقرائتكم لقطات من وصول الملك سلمان إلى البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض بحفاوة بالغة استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي وصل المنامة اليوم.

واستعرض الملكان العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك. Advertisements مختارات فيديو.. 60 ثانية تحبس الأنفاس في تدريبات وطن 89 حساب متابعات الخليج 365 يُجيب عن 5 أسئلة أهمها هل يزيد مبلغ الدعم؟



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقطات من وصول الملك سلمان إلى البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.