صور.. أمانة عسير تحاصر لصوص الأراضي وتستعيد أكثر من 4 ملايين م2

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة خلال الشهر الماضي أكثر من 4 ملايين م2 ، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في نحو 113 موقعا بشكل غير نظامي وبمواقع مختلفة في نطاق أمانة منطقة عسير .

وأوضح أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي أن تلك الأعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة منبها إلى أن إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها ، قدرت بمساحة بلغت نحو 4.288.951 م2 ، وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وأسلاك شائكة وغيرها .

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وأشار إلى أن أعمال الحملة ستشمل الرقابة على الأراضي لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفي ، واستكمالا للأعمال التي تمت فإنه سيتم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلاً، والتي تأتي ضمن حملة إزالة التعديات من على الأراضي الحكومية.