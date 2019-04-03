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فيديو.. تاريخ الزيارات الملكية إلى البحرين منذ 89 عامًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم إلى مملكة البحرين لتتويج تاريخ من الزيارات المتبادلة بين قيادات الدولتين منذ عام 1930 الذي شهد أول زيارة لملك سعودي إلى البحرين، والتي قام بها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.
ومنذ هذا التاريخ توالت الزيارات الملكية إلى البحرين؛ لتؤكد عمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين.
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