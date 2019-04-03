صور.. ملتقى الجوازات يستضيف اللواء التركي والعلياني

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات ملتقى الجوازات الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المرتبطة بالإعلام وصناعة المحتوى والتعامل مع وسائل الإعلام التقليدي والحديث على حد سواء.

وأقيمت اليوم عدة جلسات وورش عمل من بينها جلسة بعنوان “مهارات التعامل مع وسائل الإعلام” قدمها علي العلياني مقدم ورئيس تحرير برنامج معالي متابعات الخليج 365.

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كما شهد الملتقى جلسة حوارية مع سعادة المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي حيث أدار الجلسة مقدم البرامج التلفزيونية ومستشار الاتصال المؤسسي خالد العقيلي.

وفي اليوم الثاني أيضاً من الملتقى أقيمت ورشة عمل تدريبية بعنوان البروتوكول الدولي قدمها المحاضر والمستشار الإعلامي سليمان العنزي.