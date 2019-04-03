- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم صور.. ملتقى الجوازات يستضيف اللواء التركي والعلياني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. ملتقى الجوازات يستضيف اللواء التركي والعلياني
متابعات الخليج 365 - الرياض
لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات ملتقى الجوازات الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المرتبطة بالإعلام وصناعة المحتوى والتعامل مع وسائل الإعلام التقليدي والحديث على حد سواء.
وأقيمت اليوم عدة جلسات وورش عمل من بينها جلسة بعنوان “مهارات التعامل مع وسائل الإعلام” قدمها علي العلياني مقدم ورئيس تحرير برنامج معالي متابعات الخليج 365.
كما شهد الملتقى جلسة حوارية مع سعادة المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي حيث أدار الجلسة مقدم البرامج التلفزيونية ومستشار الاتصال المؤسسي خالد العقيلي.
وفي اليوم الثاني أيضاً من الملتقى أقيمت ورشة عمل تدريبية بعنوان البروتوكول الدولي قدمها المحاضر والمستشار الإعلامي سليمان العنزي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ملتقى الجوازات يستضيف اللواء التركي والعلياني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.