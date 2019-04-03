الان تتابع خادم الحرمين يصل الرياض قادما من البحرين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365 وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم إلى الرياض قادماً من مملكة البحرين. وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

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