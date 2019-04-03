الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 1440 في المملكة ومن هي الفئات المستفيدة من معاشات الضمان والمساعدات...

تسعي المملكة العربية السعودية إلي تقديم كل ما هو مفيد وهام للمواطنين، كما تسعي إلي تقديم أفضل الخدمات الموفرة للجهد والوقت والمال وهذا لتحقيق رؤية 2030، وهذا عبر العديد من المواقع الإلكترونية مثل الموقع الرسمي لوزارة العمل وابشر وغيرهم، حيث أن موقع وزارة العمل به العديد من الخدمات التي تساعد المواطن ومنها خدمات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية كذلك الاستعلام عن اسماء مستحقي الضمان بالسجل المدني وكذلك الاستعلام عن مقطوعة الضمان وغيرهم الكثير من الخدمات لوكالة الضمان الإجتماعي في المملكة والتي يتم تقديمها المواطنين المستحقين للمعاشات المقدمة من وزارة العمل، وهذا بحسب شروط استحقاق صرف المعاشات، والجدير بالذكر أن خدمة المساعدات المقطوعة يتم تقديمها من المملكة العربية السعودية لحماية طبقة محدودي ومعدومي الدخل، حيث أن تكلفة المعيشة قد ارتفعت كثيرا علي العديد من الأفراد والاسر في المملكة بعد التغيرات الاقتصادية الفائتة، خاصة بعد ارتفاع أسعار سلع الطاقة والسلع الاستهلاكية بشكل متوالي.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

قامت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية بالفعل بتقديم العديد من الوسائل لتسهيل الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1440 وأيضا الاستعلام عن جميع الخدمات المقدمة من الوزارة حول الضمان الاجتماعي في المملكة، ويمكنك الاستعلام عبر الطرق التالية:

الاستعلام من خلال الاتصال على الرقم الخاص 8001222777. ثم إدخال رقم الهوية. ثم اختيار الخدمة المطلوبة.

كما يتم تقديم الخدمات الخاصة بالاستعلام عن الحالة للتحديث لأي مستفيد من الخدمات الخاصة بالرعاية والضمان، والفئات المستهدفة في البرنامج هي جميع الفئات المستفيدة من البرامج الخاصة بالرعاية أو الضمان.

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الفئات المستفيدة من معاشات الضمان

من بلغ مرحلة الشيخوخة

الايتام: فتاة أو صبي متوفي الأب، مجهول الأب أو الأبوين

والأسر التي ليس لها عائل: الأرملة مع الأيتام، المطلقة التي لها ابناء، الاسرة المهجورة أو المعلقة، أسر الغائب أو المفقود، أسر المدمنين علي الكحوليات والمخدرات

المرأة بلا عائل: المطلقة والأرملة، والمهجورة، المعلقة، زوجها غائب أو مفقود، زوجة المدمن علي المخدرات والخمور

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

يمكن للمستخدمين و المستفسرين الدخول علي خدمات الضمان الاجتماعي علي الانترنت وهذا عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل في المملكة ومنها خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي وايضا الاستعلام عن المساعدات المقطوعة، وبعدها يتم إدخال رقم الهوية ورقم الضمان

الفئات المستحقة للمساعدات المقطوعة

للأسر محدودة الدخل فقط

في حالات العجز المؤقت

للمرأة الأرملة وأبنائها الأيتام

للنساء المطلقات أو المهجورات

أسر السجناء والمتغيبين والمفقودين

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الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1440

يتم منحها بشكل شهري للمستحقين من مختلف الفئات والطبقات، وهذا وفق شروط الاستحقاق، والتي تصرف مرة واحدة سنويا، وهذا بين الأسر الضمانية، وقد تم تخصيص موقع الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية والسجل، ويمكنك عبر هذا الموقع الاستعلام عن قيمة الدعم.• آخر موضوع: تردد قناة كايرو سينما الجديد 2019 ( cairo cinema) على نايل سات