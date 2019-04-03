الملك سلمان ومحمد بن سلمان يهنئان كابوتوفا بفوزها في الانتخابات الرئاسية السلوفاكية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة زوزانا كابوتوفا بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية السلوفاكية. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة زوزانا كابوتوفا بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية السلوفاكية. وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لكابوتوفا، ولشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة زوزانا كابوتوفا بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية السلوفاكية. وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لكابوتوفا، ولشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.



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