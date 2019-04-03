شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الوطني» تدعو 35 متقدماً على وظائفها لمطابقة بياناتهم النهائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

تعلن وزارة الحرس الوطني عن أسماء (35)، من المتقدمين على وظائفها والمعلنة في 16/04/1440هـ على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم على موقعها: www.sang.gov.sa، مراجعة أي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية وذلك اعتباراً من يوم (الأحد) 02/08/1440هـ الموافق 07/04/2019م إلى يوم (الخميس) 06/08/1440هـ الموافق 11/04/2019م، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجل على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية. وأكدت الوزراة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح، وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقعها الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع وزارة الخدمة المدنية اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة: الهوية الوطنية وأصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، والحاصلين على الدرجة العلمية من الخارج يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي. وأوضحت وزارة الحرس الوطني أنه يتطلب إحضار أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، ولن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.