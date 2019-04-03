شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض مع ملك البحرين العلاقات والتعاون والتنسيق المشترك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخوه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، لقاءً أخوياً في قصر الضيافة بمملكة البحرين الشقيقة.

وفي بداية اللقاء، صافح خادم الحرمين الشريفين، مستقبليه أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين بمملكة البحرين.

كما صافح ملك مملكة البحرين، أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين.

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وقد تم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات.

عقب ذلك أقام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، مأدبة غداء تكريما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

حضر اللقاء ومأدبة الغداء، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.