شكرا لقرائتكم خبر عن «المجلس الصحي» يطور «معجم البيانات الصحية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

نظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي ممثلةً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية مؤخراً، ورشتي عمل لمشروع «معجم البيانات الصحية السعودي» في مدينتي الرياض وجدة، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية مختلفة منها؛ الخدمات الطبية للقوات المسلحة، الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص. وهدفت الورش إلى تسليط الضوء على معجم البيانات الصحية الإلكترونية، ودوره في توحيد المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جميع أنظمة المعلومات الصحية وأساليب جمعها، حيث تم تناول العديد من المواضيع الهامة في الورشة منها؛ معايير الصحة الإلكترونية، معجم البيانات الصحية السعودي وآلية تطويره وتحديثه.

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وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي على أهمية عقد هذه الورش القيمة في مختلف مناطق المملكة لتعريف القطاعات الصحية بمعجم البيانات الصحية للربط الإلكتروني للأنظمة الصحية في المملكة، حيث يساهم المشروع في بناء بنية تحتية موحدة بين القطاعات، والتي تخدم بدورها مشروع الملف الصحي الموحد وبوابة SHIB للتعاملات الإلكترونية. وأضاف العازمي أن نظام المعلومات الصحية هو أحد أهم الأدوات الاستراتيجية الحديثة لتطوير نظام الرعاية الصحية المستدامة في المملكة، حيث يسهم المعجم في رفع جودة البيانات الصحية من خلال توحيد استخدام البيانات الصحية بين مختلف المؤسسات الصحية في المملكة.

وأشار العازمي إلى أن المجلس عمل على تطبيق فكرة معجم البيانات الصحية السعودي (الإصدار الأول) بلغتيه العربية والإنجليزية ونسختين ورقية وإلكترونية كأول مشروع من هذا النوع على مستوى المملكة، حيث مر المشروع بمراحل متعددة ليأتي متوافقاً مع المعايير والمفاهيم العالمية. وأوضح د. العازمي أن الأمانة العامة للمجلس ستنتهي قريباً من إصدار النسخة الثانية من معجم البيانات الصحية السعودي بالتعاون مع قطاعات الرعاية الصحية المختلفة، حيث يتطلب المشروع المزيد من المعلومات المتكاملة من القطاعات الصحية التي تساهم في خدمة المريض بشتى الوسائل المتاحة، وتعزيز مؤشرات قياس الأداء لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله.

من جهته، أكد نائب المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبوبكر أنه تم دعم المعجم ببوابة إلكترونية تسمح بالبحث في محتوياته والحصول على نسخة منه، وكذلك استعراض بياناته بسهولة وبأشكال مختلفة تسمح بمقارنتها مع غيرها من المنتجات المماثلة، بالإضافة إلى أن المعجم يراعي دقة التعبير ومصداقية الدلالة وموثوقيتها، بهدف التحقق من صحة وثبات البيانات المستخدمة بين أطراف القطاعات الصحية، وتهيئة البنية التحتية الازمة لعملية التحول إلى بيئة تبادل المعلومات الصحية الإلكترونية.