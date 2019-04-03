كاوست تستضيف اللقاء الأول لرؤساء أقسام الرياضيات بالجامعات السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل شهدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الجمعية السعودية للعلوم الرياضية (جسر)، في مقر حرمها الجامعي في ثول، استضافتها اللقاء الأول لرؤساء أقسام الرياضيات بالجامعات السعودية. ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون بين أقسام الرياضيات في الجامعات السعودية، والبحث في سبل تطوير الخطط الدراسية لأقسام الرياضيات حسب المقاييس العالمية، فضلاً عن مناقشة التوجهات الحديثة العالمية لبرامج الدراسات العليا والبحث العلمي، ومساهمات أقسام الرياضيات في خدمة المجتمع. ويشارك في اللقاء ممثلين من "جسر" ومن 17 جامعة سعودية وأعضاء من إدارة وهيئة التدريس المتخصصة بالعلوم الرياضية في كاوست.

وفي هذا السياق، قال الدكتور توني تشان، رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية: "يشرفنا في كاوست أن نستضيف هذا اللقاء في حرمنا الجامعي، إذ يعد هذا اللقاء محطة هامة في تعاوننا وعلاقتنا الوثيقة مع الجمعية السعودية للعلوم الرياضية (جسر). كجامعة للعلوم والتقنية في المملكة، نسعى إلى تعزيز ودعم قطاع العلوم والرياضيات لقناعتنا بأهميتها في المساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية في مختلف المجالات والقطاعات. وكعالم رياضيات من خارج المملكة، يسعدني أن ألتقى بزملائي من علماء الرياضيات السعوديين ومناقشة سبل التعاون وتطوير الرياضيات ومساهمتها في المملكة".

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وشكر الدكتور عبيد القحطاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر"، كاوست على استضافة اللقاء الأول لرؤساء أقسام الرياضيات في حرمها الجامعي، قائلاً: " نشكر كاوست على استضافة هذا اللقاء الهام ونتطلع لرؤية زملاءنا من أقسام الرياضيات في الجامعات السعودية، ومناقشة المواضيع المطروحة لما تحمله من أهمية في تحقيق رؤيتنا في "جسر"، لنكون مصدراً علمياً وثقافياً وتربوياً رائداً في مجال الرياضيات وطرق تدريسها على المستوى العربي".

ومن جهتها، قالت الدكتورة نجاح العشري، النائب والمشارك الأعلى لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الاستراتيجي: "يؤكد إنعقاد اللقاء الأول لرؤساء أقسام الرياضيات بالجامعات السعودية في كاوست، على دور الجامعة ورسالتها والتزامها بإثراء وتحفيز ونشر المعرفة العلمية، وتطبيقاتها بما فيه من منفعة للمملكة. وكجامعة بحثية علمية، تعد العلوم الرياضية ركيزة أساسية في معظم الأبحاث القائمة في المجالات الإستراتيجية الأربعة التي نركز عليه هنا في كاوست (الطاقة، الغذاء، الماء، والبيئة)".

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية السعودية للعلوم الرياضية (جسر)، تأسست عام ١٩٩٣م بجامعة الملك سعود، وهي تهتم في علوم الرياضيات سواءً البحتة أو التطبيقية، وكذلك تعليم الرياضيات.