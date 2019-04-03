دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أمر ملكي.. خادم الحرمين يُنيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

أناب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، سمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) في إدارة شؤون الدولة، يأتي هذا فيما يزور خادم الحرمين مملكة البحرين، اليوم الأربعاء.

وتفصيلًا، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا (رقم: أ / 271، بتاريخ 27 / 7 / 1440هـ) بإنابة سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة.

وقال نص القرار: «نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وبناءً على المادة السادسة والستين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، ونظرًا لعزمنا- بمشيئة الله- على السفر خارج المملكة، اليوم، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفرنا خارج المملكة».

وأكد الديوان الملكي البحريني، في وقت سابق أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيكون في مقدمة مستقبلي أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدى وصوله إلى البلاد، اليوم الأربعاء.

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وأوضح الديوان الملكي أن «الزيارة الأخوية من خادم الحرمين ستتضمن مباحثات مع أخيه الملك حمد بن عيسى، تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين البلدين».

وتبحث الزيارة تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسط تأكيدات من الديوان الملكي البحريني على الترحيب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق، متمنيًّا لخادم الحرمين طيب الإقامة في بلده مملكة البحرين.