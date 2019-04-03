دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «هيئة الاتصالات» تكشف عدد السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، عن أنّ نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة بشكل عام تصل إلى 91.7%، بينما استخدام السعوديين فقط يُقدر بـ90.8%، استنادًا إلى دراسة تحليلية شاملة لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ الدراسة شملت عشرة آلاف مستخدم لخدمات الاتصالات، وأظهرت تباينًا في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في العام 2018، بحسب الفئات العمرية؛ حيث جاءت الفئة العمرية (20 - 24) سنة كأكبر فئة عمرية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 98,70%، فيما جاءت الفئة العمرية (25 - 29) سنة في المرتبة الثانية بنسبة 98,10%، بعدها الفئة العمرية (30 - 34) بنسبة 97.40%.

وأوضحت الدراسة أنَّ 93,20% من الذكور يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في العام 2018، مقابل استخدام 89,60% من الإناث، فيما أظهرت أنَّ 90,80% من السعوديين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في مقابل استخدام 93,20% من غير السعوديين.

شاهد أيضاً من رويترز: ألوف يستمتعون بأول مهرجان للألوان في السعودية

إعادة تشغيل الفيديو التالي البرلمان البريطاني يخفق في إيجاد أغلبية لأي خيار سهل للخروج من الاتحاد الأوروبي أخفق البرلمان البريطاني في الموافقة على أي بديل للاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي إن الموقف المفترض هو أن بريطانيا ستغادر الاتحاد في 12 أبريل نيسان دون اتفاق. Reuters

سريلانكا تعدم كمية من الكوكايين بأكثر من 100 مليون دولار أعدمت سلطات سريلانكا أكثر من 767 كيلوجراما من الكوكايين في منشأة خاصة بالقرب من العاصمة كولومبو. Reuters

إعلام رسمي: بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء فترته الرئاسية في 28 أبريل قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء فترته الرئاسية في 28 أبريل نيسان، وذلك بعد احتجاجات حاشدة تشهدها البلاد منذ أسابيع وبعد ضغوط الجيش الرامية إلى إنهاء حكمه المستمر منذ 20 عاما. Reuters 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وتصدَّرت منطقة تبوك، بحسب الدراسة، استخدام شبكات التواصل بنسبة 97,10%، بعدها منطقتا مكة المكرمة والحدود الشمالية بنسبة استخدام 93.40%.

وكانت هيئة الاتصالات قد وجّهت شركات الاتصالات بالمملكة قبل أيام، بمضاعفة آليات الإفصاح عن تفاصيل الخصائص والمزايا الرئيسية المتعلقة بالباقات والعروض التي تطرحها الشركات للمستخدمين، بما يضمن التعريف بها وفق الشروط والمحددات التي وضعتها الهيئة.

وأكد نائب محافظ الهيئة لقطاع التنظيم والمنافسة الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن هذا التوجيه يعكس التزام الهيئة بتمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات مناسبة قبل الاشتراك بأي باقة لدى شركات الاتصالات، لافتًا في هذا السياق إلى أنّ الهيئة ستلزم شركات الاتصالات بمضاعفة آليات الإفصاح عن كل التفاصيل المتعلقة بالباقات.

ومن أمثلة الخصائص والمزايا التي صدر التوجيه بخصوصها، المزايا الإضافية والاستثناءات التي تضاف أو تُستثنى من الخدمات الأساسية المقدَّمة في الباقة، وتحديد الفترة الزمنية التي يرتبط خلالها العميل بالباقة مقابل الحصول على الخدمة أو المنتج، توضيح حد الاستخدام اليومي للبيانات بـ(الجيجابايت) الذي بتجاوزه تُخفَض سرعة الإنترنت إلى الحد المذكور في خانة السرعة والمعروف بـ«حد الاستخدام العادل»، بالإضافة إلى الإفصاح عن وحدة التحاسب التي تعتمدها شركات الاتصالات في احتساب استخدام العميل للمكالمات الصوتية والبيانات.