دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالصور.. «مرور جدة» يطيح بسائقي «سباق طريق الحرمين»

ضبطت إدارة مرور جدة والأجهزة الأمنية في المحافظة، اليوم الأربعاء، قائدي حافلتين على طريق الحرمين السريع، بعدما عرَّض السائقان حياة المواطنين للخطر.

وذكر بيان صادر عن أمانة المحافظة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّه بتوجيه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، تمكّنت إدارة مرور جدة والجهات الأمنية من ضبط حافلتين على طريق الحرمين تجاه الجنوب، بعدما ظهرتا في مقطع متداول بشكل مخالف ومؤثر على السلامة العامة والتحقيق معهما وإحالتهما للجهة المختصة لتطبيق النظام بحقهما.

وكان مقطع فيديو، قد انتشر، منذ يوم أمس الثلاثاء عبر موقع «تويتر»، أظهر سباقًا خطيرًا بين قائدي مركبتين، إحداهما ميكروباص والأخرى حافلة نقل طالبات؛ حيث حاول قائد «الأولى» إعاقة حركة قائد «الثانية» عبر الانحراف أمامه، إلا أنّ الأخير لم يتوقف واصطدم بالمركبة، فتغيّر اتجاهها وسارت في الجهة المعاكسة، دون أن يُصاب أحد بأذى.

وتذكر لوائح المرور بأنّه يتم فرض غرامة تتراوح بين 3000 و6000 ريال في حالة ارتكاب أي من المراوغة بسرعة بين الطرق العامة، وإجراء سباق للمركبات على الطرق العامة أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح، كما تتراوح غرامات تجاوز السرعات المقررة بين 150 و2000 ريال.

كما ينص نظام المرور على أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا أو مفرّطًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على مئتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، وفي حال نتج عن الحادث إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يومًا؛ يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحقّ الخاص.