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كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرّمة اللواء عيد بن سعد العتيبي؛ عدداً من رجال المرور ناقلاً لهم تحيات وشكر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ وبحضور مدير إدارة شرطة العاصمة المقدّسة اللواء فهد مطلق العصيمي؛ ومدير إدارة مرور العاصمة المقدّسة العقيد فواز الحازمي؛ وذلك نظير نجاحهم في فك رموز أحد الحوادث المرورية في مكة المكرّمة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فان قائد مركبة من نوع تويوتا تسبّب في حادث دهس لسيدة ولقيت مصرعها في الحادث، وقام المتسبّب في الحادث بالهروب من موقع الحادث تاركاً الضحية غارقة في دمائها.
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كانت هذه تفاصيل خبر دهسها وتركها غارقة في دمائها وهرب .. ما فعله رجال مرور بمكة انتهى بتكريمهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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