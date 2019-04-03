بعد تعيينها وكيلاً لـ الخدمة المدنية.. هند الزاهد تكشف أبرز المهام والتحديات التي ستواجهها- فيديو

كشفت وكيل وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة هند الزاهد، عن أبرز التحديات التي ستواجهها والمهام التي تنتظرها، بعد قرار تعيينها في منصبها الذي صدر من وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان.

وقالت الزاهد في مداخلة لها ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك تحديات كبيرة تواجه تمكين المرأة ولكنها لن تقف في طريقها، مضيفة أنها لا تريد أن تعطي وعوداً كبيرة لكنها ستعمل يداً بيد لتحقيق رؤية 2030 والمساهمة في تطوير منظومة الأداء الحكومي.

وأضافت في أول ظهور إعلامي لها أن المرأة هي النواة الأساسية للأسرة والمجتمع وشريكة للمواطن في بناء الوطن، والاستفادة منها بالقطاعين الحكومي والخاص مهم جداً، مبينة أن خبرتها ستساعدها في دعم الجهتين.

وأشارت الزاهد إلى أن أبرز التحديات التي ستواجهها هي عدم تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى أن عدد النساء في مجالي التعليم والصحة جيد لكن عددهم في المناصب القيادية محدود جداً.

وأكدت أنها ستعمل على تمكين المرأة من الوصول للمناصب القيادية في الوزارات، لافتة إلى أن وزير الخدمية المدنية شدد في أول اجتماع معها على ضرورة أن تكون الوزارة نموذجاً للوزارات والجهات الأخرى في تمكين المرأة.