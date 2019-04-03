خادم الحرمين الشريفين يزور البحرين اليوم الأربعاء

أعلن الديوان الملكي البحريني أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيصل البحرين اليوم الأربعاء في زيارة يلتقي خلالها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وأوضح الديوان الملكي وفقاً لـ”وكالة أنباء البحرين” أن الملك حمد بن عيسى سيكون في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله البلاد.

وأبان أن الزيارة ستتضمن مباحثات بين خادم الحرمين وملك البحرين تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل إلى المنطقة الشرقية أول أمس قادماً من تونس عقب زيارة رسمية ورئاسته وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

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