أمير القصيم يتوِّج «المجلاد» بجائزة صناع القرار

فاز مدير عام المطارات الوسطى، مدير عام مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم، محمد بن عايد المجلاد، بجائزة الشاب العصامي (فئة: صناع القرار) التي يرعاها أمير المنطقة، الدكتور فيصل بن مشعل، رئيس جائزة الشاب العصامي.

جاء ذلك، على هامش فعاليات ملتقى الشباب الثاني عشر، وحفل توزيع جائزة الشاب العصامي في دورتها العاشرة تحت شعار «بالعصامية تألق»، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة بالتعاون مع إمارة منطقة القصيم، على مسرح مركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة.

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يُشار إلى أن أمير منطقة القصيم أطلق هذه الجائزة من خلال ملتقى الشباب الثاني لعام 1430هـ والذي يقام سنويًا، إيمانًا بأن الشباب هم ثروة المجتمع، ودعماً لهم للاستمرار في تحقيق النجاحات ومكافأة العصاميين منهم في عدد من المجالات على أن يتم تقديم الجائزة خلال ملتقى الشباب كل عام ابتداءً من العام 1431هـ.

وحصل المجلاد العام الماضي على وسام الريادة خلال المؤتمر العالمي الثالث للريادة والابتكار والتميز الذي أقيم في دبي، وقد سُلم المجلاد وسام الريادة التقديري نظير نجاحاته ومساهماته في تحويل مطار القصيم من مطار صغير إلى مطار دولي كبير ومتميز؛ حيث تعد تجربته في هذا المجال من التجارب الريادية التي تقدَّر وتستحق أن تكون نموذجًا يحتذى به.

وقد أبدت الشيخة صيد بنت صقر بن سلطان القاسمي، رئيسة المؤتمر، سعادتها بوجود نماذج إدارية ناجحة تستحق الإشادة والتقدير وتستحق أن تقدم تجاربها كنماذج هامه لكل الطامحين للريادة والتميز، مؤكده إن شخصية محمد المجلاد الإدارية تستحق أن تكرم وأن المؤتمر يقدم التجارب العملية للرواد ليستفيد منها الشباب.