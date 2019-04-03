100 مسؤول سعودي يتجهون للعراق في «مهمة اقتصادية»

يزور وفد سعودي رفيع المستوى يضم نحو 100 مسؤول، اليوم الأربعاء، الأراضي العراقية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لـ«مجلس التنسيق» بين البلدين، والتي تستهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، ودفعها إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح الجانبين.

ويضم وفد المملكة كلًا من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير التعليم حمد آل الشيخ، ووزير الإعلام تركي الشبانة، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.

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وسيلتقي الوفد السعودي على هامش الاجتماع، رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إضافة إلى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وقد عقد «المجلس التنسيقي السعودي ـ العراقي» اجتماعه الأول في أكتوبر من العام 2017، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، ووزير الخارجية الأمريكي السابق ريد تيلرسون.

وإلى جانب الوزراء، يضم الوفد السعودي أيضًا، ممثلين عن وزارات: الداخلية، والخارجية والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى ممثلين عن وزارات النقل، والإعلام، والتجارة والاستثمار، والتعليم، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى ممثلين عن الرئاسة العامة للاستخبارات، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والصندوق السعودي للتنمية، ورئاسة أمن الدولة، ومركز الملك سلمان للإغاثة.

ويهدف مجلس التنسيق السعودي العراقي إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.