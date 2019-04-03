بالفيديو.. خادم الحرمين يصل البحرين.. والملك حمد آل خليفة في مقدمة مستقبليه

وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ قليل، إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة أخوية؛ استجابة لدعوةٍ من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الصالة الملكية بجسر الملك فهد قادمًا من المنطقة الشرقية، كان في استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

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وأناب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، سمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) في إدارة شؤون الدولة، يأتي هذا فيما يزور خادم الحرمين مملكة البحرين، اليوم الأربعاء.

وتفصيلًا، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا (رقم: أ / 271، بتاريخ 27 / 7 / 1440هـ) بإنابة سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة.

وقال نص القرار: «نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وبناءً على المادة السادسة والستين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، ونظرًا لعزمنا- بمشيئة الله- على السفر خارج المملكة، اليوم، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفرنا خارج المملكة».