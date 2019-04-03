الفريق العمرو يفتتح ملتقى «التحول الرقمي لأعمال الدفاع المدني» بالرياض

شدّد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، اليوم الأربعاء، على أنّ التحديات الراهنة تتطلب تطوير خطة استراتيجية للتحول الرقمي بما يلبي احتياجات هذا الجهاز؛ جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال الملتقى الرابع بعنوان «التحول الرقمي لأعمال الدفاع المدني» الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بمقر نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، بحضور مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري.

ورفع الفريق العمرو الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع- حفظهما الله- ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، على الدعم غير المحدود الذي يحظى به جهاز الدفاع المدني في كل المجالات وفي قطاع التقنية ونظم المعلومات بصفة خاصة.

وقال العمرو: «تواجه المديرية العامة للدفاع المدني العديد من التحديات ومنها النمو الحضاري والاقتصادي الذي تعيشه المملكة في ظل الرؤية الطموحة رؤية 2030، ولمواكبة هذا النمو فإن الأمر يتطلب تنفيذ مبادرات ومشروعات تقنية لتوفير خدمات وأنظمة وتطبيقات إلكترونية تخدم الأعمال الإدارية والمالية والميدانية بكافة مديريات المناطق، إضافةً إلى أنّ هناك تحديًا آخر يتمثل في التحديث المستمر والمتسارع في مجال تقنية المعلومات».

Advertisements

وأضاف أنَّ هذه التحديات تتطلب تطوير خطة استراتيجية للتحول الرقمي بما يلبي احتياجات هذا الجهاز في شتى المجالات وبما يتوافق مع تطلعات المستفيدين منه سواء من (الجهات الحكومية، الأفراد، قطاع الأعمال، والمنسوبين) من خلال طرح العديد من المبادرات التقنية التي تنفذ وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية لتعزيز التحول الرقمي والتحول إلى مجتمع معرفي وتقني ينعكس أثره الإيجابي على كافة الأعمال.

وبدأت جلسات الملتقى بطرح عدد من أوراق العمل المتخصصة، التي ناقشت العديد من المستجدات في عالم التقنية منها (رؤية التحول الرقمي.. الأمن السيبراني.. تحليل البيانات الضخمة والتنبؤ والبنيه التحتية.. منصة المبادرات ودورها في التطوير التقني.. أهمية التسويق الرقمي في مقاومة التغيير.. المباني والمدن الذكية).

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالدفاع المدني العميد مهندس محمد بن عائض العمري، أنَّ أعمال الملتقى تأتي في إطار خطة استراتيجية طموحة لتعزيز الاستفادة من تقنية المعلومات في الارتقاء بجودة خدمات الدفاع المدني، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التقنية بأعلى المواصفات والمعايير العالمية للتحول إلى مجتمع معرفي وتقني في جميع أعمال الدفاع المدني ولا سيما الأعمال الميدانية.

وأفاد بأنَّ الملتقى يهدف إلى إطلاع المشاركين على أحدث الأنظمة التقنية في مجال الأعمال الميدانية بجهاز الدفاع المدني، والتعرف على أهم التحديات والصعوبات التقنية التي تواجه رجال الدفاع المدني العاملين في الميدان وسبل تذليلها، والوقوف على أنظمة وتقنيات المعلومات والأجهزة الحديثة المتوافرة بالدفاع المدني، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين المشاركين في أعمال الملتقى من قطاعات وزارة الداخلية والعديد من المختصين في نظم وتقنية المعلومات بالجامعات السعودية لإثراء جلسات أعمال الملتقى.