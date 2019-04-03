القيادة تهنئ الرئيس «ماكي سال» بالعيد الوطني للسنغال

يحل في الرابع من أبريل سنويًا..
بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس السنغال، ماكي سال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب الملك المفدَّى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق، واطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، برقية تهنئة مماثلة للرئيس ماكي سال، بالمناسبة نفسها، معربًا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وتحتفل السنغال بالعيد الوطني والتحرير في الرابع من أبريل سنويًا.
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