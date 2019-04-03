الإطاحة بـ«8 وافدين» يجهزون لحومًا وأسماكًا فاسدة بالمدينة المنورة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، ضبط ثمانية وافدين قاموا بتخزين لحوم ودجاج وأسماك فاسدة، يتم تجهيزها لمطاعم مخالفة.

وذكر بيان صادر عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ الفرق الميدانية بالإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تمكّنت من ضبط عمالة مخالفة تقوم بتخزين وتقطيع اللحوم والدجاج والأسماك مجهولة المصدر داخل سكن عمال بحي قربان، ويتم تجهيزها لمطاعم مخالفة في ذات المنطقة.

من جانبه، صرح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المنطقة محمد بن حدأمين الشتاء، بأنّه جرى ضبط اللحوم والدجاج والأسماك والخضراوات، والتي تظهر عليها علامات التلف والفساد داخل سكن العمال في بيئة تفتقر إلى جميع الاشتراطات الصحية للحفظ والتخزين.

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وأضاف أنّه تمّ ضبط ثمانية وافدين يعملون في الموقعين، وجرى إتلاف أكثر من 2700 كيلوجرام من اللحوم والدجاج والأسماك، وإغلاق الموقعين؛ تمهيدًا لتطبيق اللوائح والأنظمة الصادرة بهذا الشأن بحق المخالفين، مع تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية.

وشدّد مدير الإدارة على أنّ «الأمانة» وبلدياتها ستواصل تكثيف جولاتها الرقابية على كل المنشآت الغذائية، مطالبًا المواطنين والمقيمين بسرعة البلاغ عن المخالفات أو الملاحظات البلدية وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم «940» أو عبر تطبيق «أمانتي 940» المتوافر في متجر الأجهزة الذكية أو عبر واتس آب رقم «0548990940».

وكانت أمانة المنطقة ممثلة بإدارة البحوث والمختبرات البيئة، قد أعلنت في وقت سابق، أنها قامت بتحليل أكثر من 11 ألف عينة مختلفة، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، وقال مدير إدارة البحوث والمختبرات البيئة المهندس محمد قاسم إنّ إجمالي ما تمّ تحليله من العينات في المختبر خلال الفترة من الأول من محرم الماضي حتى الثلاثين من جمادى الآخرة قد بلغت 11 ألفًا و654 عينة مختلفة.

وأضاف أنَّ عدد العينات التي أخذت من المنشآت الغذائية بلغت 3676 عينة، فيما بلغت عدد عينات المحافظات 136 عينة، وبلغت عينات القطاع الخاص 653 عينة، موضحًا أنّ النتائج أظهرت العينات المطابقة، والتي بلغ عددها 11654 عينة مطابقة، فيما بلغت العينات الملوثة 512 عينة.