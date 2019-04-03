الجهات المعنية تتابع واقعة «فيديو السباق» بين قائدي مركبتين بجدة

علمت «عاجل»، اليوم الأربعاء، أن الجهات المعنية تتابع ملابسات مقطع الفيديو الذي يظهر سباقًا بين قائدي مركبتين (إحداهما ميكروباص والأخرى أتوبيس نقل طالبات)، والذي حاول خلالها سائق الميكروباص إعاقة الباص بالانحراف أمامه لعرقلة سيره، إلا أن السائق الآخر، لم يتوقف وقام بالاصطدام بالمركبة الأخرى، قبل أن تغير اتجاهها، وتسير في الجهة المعاكسة.

وفيما لم يصب أحد بأذى، فقد تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو مدته 22 ثانية، يكشف إلى أي مدى وصل عدم التزام سائقي مركبات النقل الجماعي بالضوابط واللوائح المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور؛ حيث يُظهر الفيديو سباقًا بين قائدي مركبتين، إحداهما ميكروباص والأخرى أتوبيس نقل طالبات، وفي ضوء السباق المحموم بين الطرفين، حاول سائق الميكروباص إعاقة الباص بالانحراف أمامه لعرقلة سيره، إلا أن السائق الآخر، لم يتوقف وقام بالاصطدام بالمركبة الأخرى؛ ما أدى إلى دفعها أمامه، حتى غيَرت اتجاهها، وسارت في الجهة المعاكسة، دون أي يُصاب أحد بأذى.

«التويتة» المصاحبة للفيديو، أظهرت أن الواقعة حدثت على طريق الحرمين السريع، ظهر أمس الثلاثاء، وكانت المركبتان في أقصى يمين الطريق، علمًا بأن نظام المرور ينص على أنه «في حال ترتب على الحادث المروري حق خاص فقط، فعلى الإدارة المختصّة إيقاف المتسبب في الحادث مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ما لم يقدّم كفالة غُرمية أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاصّ» وإلا «يُحال إلى المحكمة المختصة بعد انقضاء المدة المشار إليها».

وينص نظام المرور على أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا أو مفرّطًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على مئتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، وفي حال نتج عن الحادث «إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يومًا؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، من دون إخلال بما يتقرر للحقّ الخاص.