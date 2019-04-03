السعودية اليوم / أمانة جدة تعلن استقبال طلبات الحصول على رخص البسطات الرمضانية إلكترونيًا



جدة 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

أعلنت أمانة محافظة جدة, عن استقبال طلبات المواطنين للحصول على رخص البسطات الرمضانية إلكترونيًا في نطاق بلديتي جدة التاريخية ، والبلد الفرعية ، وتستمر حتى الــ 18 من شهر شعبان القادم ، وذلك عبر خدمة إصدار رخص البسطات الرمضانية على بوابة الخدمات الإلكترونية للأمانة من خلال الرابط

https://services.jeddah.gov.sa/ViewService/Default.aspx?Id=175 .

وتتيح التراخيص مزاولة البيع في عدد من الأنشطة المختلفة وفق الاشتراطات المعتمدة تشمل المعجنات ، والتمور ، والبليلة ، والكبدة ، والحلويات الشعبية ، والمأكولات والمشروبات الرمضانية ، وأجبان مختلفة ومخللات ، وحلويات العيد ، ومكسرات ، إضافة إلى البخور والعود ، والإكسسوار ، والحرف اليدوية والتراثية بنطاق التاريخية.

وفعلّت بلدية جدة التاريخية الخطة البديلة لإدارة البسط الرمضانية لهذا العام 1440هـ ، حيث ألغت عدداً من المواقع التي كانت معتمدة في الخطة السابقة شملت شارع قابل ، والعلوي ، والشونة ، وبرحة نصيف ، فيما أبقت على مواقع باب مكة ، وبرحة الحسون ، وباب شريف ، وساحة الجفالي ، وساحة القطار ، فيما أضافت موقعين بديلين في الخاسكية ، ومواقف الخاسكية ، وسيجري تحديد العدد وفق سعة المواقع المقترحة في الخطة مع الابقاء على الانشطة المعتمدة ، في حين يأتي هذا نظرا لما تشهده المنطقة التاريخية من مشاريع لتحسين وتطوير المسارات بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

وفي شأنٍ متصل, أتاحت بلدية البلد الفرعية أربعة مواقع لنشاط البسطات تشمل حي الكندرة على شارعي عمرو بن العاص بواقع 74 بسطة ، ومحمد الأنباري 20 بسطة ، وفي باب شريف بشارع الإتقان أتاحت البلدية 37 بسطة ، وفي العمّارية بين شارع المطار ومقبرة حواء 20 بسطة، وحدد بلدية البلد يوم الثلاثاء الموافق 1440/8/25 هـ موعداً لتوزيع البسطات بالقرعة بمقر الفرع ، يلي ذلك مرحلة إصدار الرخص والتسليم على الطبيعة.

وبينت الأمانة أن إجراءات الحصول على رخص البسطات تتم من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة عملاء الأمانة واستيفاء جميع المستندات المذكورة في متطلبات الخدمة وإكمال الطلب ثم تقديمه، كما حددت الأمانة الاشتراطات المطلوبة للحصول على الترخيص تشمل رخصتي بسطة مستقلة وبسطة أمام محل وهي : أن لا يكون المتقدم لطلب الرخصة موظفًا حكوميًا، و شهادة صحية للمتقدم سارية المفعول للأنشطة الصحية، وبرنت من الأحوال في حال كانت المتقدمة سيدة "للبسطة المستقلة"، وإنشاء حساب مستخدم لبوابة الخدمات الإلكترونية من خلال خدمة تسجيل عملاء الأمانة.

// انتهى //

15:02ت م

0144





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تعلن استقبال طلبات الحصول على رخص البسطات الرمضانية إلكترونيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.