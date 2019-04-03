السعودية اليوم / آل الشيخ يلتقي وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني



الرياض 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني الدكتور عبدالرزاق الأشول.

وبحث معه تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال التعليم الفني والمهني، كما تم خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في كلا البلدين، وسبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين .

// انتهى //

15:02ت م

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