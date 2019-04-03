السعودية اليوم / الكلية التقنية والمعهد الصناعي في محافظة الوجه ينفذان خطة إخلاء وهمية



الوجه 27 رجب1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

نفذت الكلية التقنية والمعهد الصناعي بمحافظة الوجه بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي بالمحافظة أمس، خطة إخلاء وهمية وذلك بمقر الكلية والمعهد.

واشتملت الخطة على توجيه أعضاء هيئة التدريب والمتدربين بأحد مباني الكلية والمعهد إلى نقاط التجمع عن طريق فريق الإخلاء بالتنسيق مع وحدة السلامة والصحة المهنية وإدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر ، حيث تم التأكد من خلو القاعات والمكاتب والمعامل من الجميع وجرى إخلاء 125 شخصًا من المبنى في وقت لم يتجاوز 50 ثانية الذي يعد وقت قياسي في عمليات الإخلاء بحالات الطوارئ.

وأفاد مدير فرع الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالمحافظة عبد الله بن علي الأجرد أن الفرضية تأتي انطلاقًا من الدور الرائد للكلية والمعهد ومسؤولياتهم في توفير بيئة آمنة للعمل والتدريب ومحفزة لمنسوبيهما، مؤكدًا أن هذه التجارب تساعد العاملين بالكلية و المعهد على إخلاء المبنى في أسرع وقت ممكن في حالات الكوراث الطبيعية والصناعية - لاسمح الله -

// انتهى //

15:01ت م

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