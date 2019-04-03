السعودية اليوم / بدء وصول الدفعة الأولى من المجموعة الـ 14 من ضيوف الملك سلمان للعمرة إلى المدينة المنورة



المدينة المنورة 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 أبريل 2019 م واس

بدأ وصول الدفعة الأولى من المجموعة الرابعة عشرة من المعتمرين المستضافين البالغ عددهم 139 ضيفًا يمثلون 19 دولة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتضم المجموعة الرابعة عشرة 225 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 27 دولة من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

يشار إلى أن هذه الدول المشمولة بهذه الاستضافة هي: إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، الهند ، بنغلاديش، الصين، باكستان، تايلاند، البوسنة والهرسك، كوسوفا، كرواتيا، سلوفينيا، مقدونيا، صربيا، ألبانيا، الجبل الأسود، كوريا الجنوبية، هونج كونج، موريتانيا، الجزائر، مصر، تونس، المغرب، السودان، المالديف، الأردن، ولبنان، ومن المقرر اكتمال الدفعة الرابعة عشر يوم غدٍ الخميس.

وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين المكلف الأستاذ علي بن عبد الله الزغيبي، وعدد من مسؤولي البرنامج، حيث أنهوا إجراءات وصول الضيوف، والانتقال إلى مقر إقامتهم في فندق كروان بلازا بجوار الحرم النبوي الشريف.

ورفع الضيوف شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، مشيدين بدور الوزارة في التواصل المستمر مع المسلمين لمناقشة قضايا الأمة الإسلامية، واصفين البرنامج بأنه مكرمة غالية من خادم الحرمين الشريفين تصب في خدمة الإسلام والمسلمين، وتضاف إلى جهود ومبادرات المملكة العربية

من جهته بين الأمين العام المكلف الشيخ علي الزغيبي, أن اللجان العاملة في برنامج العمرة والزيارة أعدت برنامجًا ثقافيًا ودعويًا متميزًا للضيوف في كلٍّ من المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث يتضمن في المدينة: لقاءً مع أحد أئمة الحرم النبوي الشريف، وزيارة مسجد قباء، وشهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، في إطار حرص ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي يتابع أعمال وبرامج الاستضافة تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

// انتهى //

15:00ت م

0140



المدينة المنورة 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 أبريل 2019 م واسبدأ وصول الدفعة الأولى من المجموعة الرابعة عشرة من المعتمرين المستضافين البالغ عددهم 139 ضيفًا يمثلون 19 دولة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتضم المجموعة الرابعة عشرة 225 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 27 دولة من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.يشار إلى أن هذه الدول المشمولة بهذه الاستضافة هي: إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، الهند ، بنغلاديش، الصين، باكستان، تايلاند، البوسنة والهرسك، كوسوفا، كرواتيا، سلوفينيا، مقدونيا، صربيا، ألبانيا، الجبل الأسود، كوريا الجنوبية، هونج كونج، موريتانيا، الجزائر، مصر، تونس، المغرب، السودان، المالديف، الأردن، ولبنان، ومن المقرر اكتمال الدفعة الرابعة عشر يوم غدٍ الخميس.وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين المكلف الأستاذ علي بن عبد الله الزغيبي، وعدد من مسؤولي البرنامج، حيث أنهوا إجراءات وصول الضيوف، والانتقال إلى مقر إقامتهم في فندق كروان بلازا بجوار الحرم النبوي الشريف.ورفع الضيوف شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، مشيدين بدور الوزارة في التواصل المستمر مع المسلمين لمناقشة قضايا الأمة الإسلامية، واصفين البرنامج بأنه مكرمة غالية من خادم الحرمين الشريفين تصب في خدمة الإسلام والمسلمين، وتضاف إلى جهود ومبادرات المملكة العربية السعودية لخدمة المسلمين ونشر الوسطية والاعتدال.من جهته بين الأمين العام المكلف الشيخ علي الزغيبي, أن اللجان العاملة في برنامج العمرة والزيارة أعدت برنامجًا ثقافيًا ودعويًا متميزًا للضيوف في كلٍّ من المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث يتضمن في المدينة: لقاءً مع أحد أئمة الحرم النبوي الشريف، وزيارة مسجد قباء، وشهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، في إطار حرص ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي يتابع أعمال وبرامج الاستضافة تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //15:00ت م0140

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