السعودية اليوم / بلدي الشقيق يحث على استكمال مشروعات السفلتة بالمركز قبل دخول شهر رمضان وموسم الغبار



الشقيق 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 أبريل 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب أمس، اجتماعة الرابع والأربعين في دورته الثالثة، برئاسة رئيس المجلس غريب بن ياسين وداني وحضور رئيس بلدية الشقيق المهندس غصاب بن نايف العتيبي.

وبحث الاجتماع، الحساب الختامي 1440/1439 هـ والمشروعات الجديدة المعتمدة في ميزانية السنة المالية 1440هـ، ومن أهمها مشروع المركز الحضاري ومشروع النظافة.

وحث المجلس في الاجتماع، على استكمال مشروعات السفلته القائمة قبل دخول شهر رمضان المبارك وموسم الغبار. وفي نهاية الجلسة حدد المجلس موعد لقاء مع الأهالي في شهر شعبان المقبل.

// انتهى //

14:50ت م

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