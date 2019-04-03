السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تختتم فعاليات الأسبوع التعريفي لطلاب المرحلة الثانوية العامة



عرعر 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

اختمت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون من عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية اليوم فعاليات الأسبوعي التعريفي لطلال مرحلة الثانوية العامة وذلك على مسرح إدارة التعليم بالمنطقة.

وتناولت الفعاليات التي استهدفت طلاب المرحلة الثانوية العامة بقسميه العلمي والأدبي نظام القبول الجامعي وكيفية التسجيل واستعرض موقع الجامعة والبيانات المطلوب إدخالها للتسجيل، والبيانات التي يتم إدراجها من قبل وزارة التعليم والتي تبين درجات الطالب في اختبارات الثانوية العامة، وكيفية ربط نتائج اختبار القدرات والتحصيلي. بالإضافة التعرف على أسماء الكليات وشروط قبولها العامة والخاصة والتخصصات والبرامج.

وقدم مدير الشؤون الفنية بعمادة القبول والتسجيل المهندس ماجد الفيفي شرحاً عن الموقع الجامعي وضرورة التسجيل الذاتي من قبل الطالب نفسه، لضمان صحة ودقة البيانات المدخلة كرقم هوية الأحوال، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وذلك للتواصل مع الطالب عند الضرورة، مبيناً النسب المئوية للقبول في التخصصات، والوثائق المطلوبة، وكيفية التسجيل وعدد الرغبات المتاحة والترشيح الإلكتروني العادل بدون أي تدخل بشري، وبيان كيفية ترقية المتقدمين من الطلبة من كليات معينة إلى أخرى ومن تخصص إلى آخر بشكل تلقائي استناداً للرغبات التي وضعها الطالب، كما بين أن جميع الطلبة المقبولين سيتم استقبالهم في اليوم التعريفي الذي تنظمه الجامعة سنوياً للطلبة الجدد.

وأشار المحاضرين إلى الكثير من الإرشادات والنصائح المتعلقة بالقبول الجامعي وأسس المفاضلة في مختلف الكليات والمعلومات المهمة الواجب الالتزام بها ونحوها.

وأوضحت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أن ذلك يأتي تعزيزاً للشراكة المجتمعية مع مختلف قطاعات المجتمع المحلي ودعماً لبرامج التوعية والتوجيه التربوي للمرحلة الثانوية في قطاع التعليم العام بالمنطقة.

وفي ختام فعاليات اللقاء قدمت الجامعة الشكر لـ" إدارة التعليم" على تنسيق وتنظيم الفعاليات المرافقة للأسبوع التعريفي بالقبول الجامعي، والتواصل المباشر مع الطلبة والتعرف على طموحاتهم وتوضيح أهم أسس القبول والتقدم للطلبات الجامعية.

// انتهى //

14:49ت م

0132





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تختتم فعاليات الأسبوع التعريفي لطلاب المرحلة الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.