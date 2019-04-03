السعودية اليوم / انطلاق مؤتمر القمة الدولية الخامسة للنفط والغاز في بيروت



بيروت 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت أعمال مؤتمر القمة الدولية الخامسة للنفط والغاز في لبنان، برعاية وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية ندى بستاني خوري، ممثلة برئيس هيئة إدارة قطاع النفط والغاز وليد نصر، بحضور شخصيات سياسية وديبلوماسية واقتصادية من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ممثلي منظمات دولية تُعنى بالطاقة والنفط والغاز.

وقال ممثل وزيرة الطاقة اللبنانية: هذه ثالث سنة سيكون لبنان فيها على موعد مهم بمسيرته النفطية بالتزامن مع عقد هذا المؤتمر، وسنواصل مسار استغلال لبنان لموارده الطبيعية ولن يثنينا أي شيء عن العمل، وسنستمر ولا شيء سيوقفنا.

وأضاف: سنستمر في تنفيذ خطة الاستكشاف في البلوكين رقم 4 و 9 التي بدأت بمسح بيئي لمواقع الحفر، وإننا على موعد قبل نهاية العام 2019 م لحفر أول بئر استكشافية في البلوك رقم 4 وبعده البلوك رقم 9.

بعد ذلك، افتتحت القاعة المخصصة للشركات الراعية والهيئات، لتبدأ بعدها الجلسات التي تمحورت حول تطورات إنجازات وإستراتيجية القطاع في لبنان، تأثير السوق على لبنان والمراحل الإستراتيجية المقبلة.

واختتم اليوم الأول للمؤتمر بجلسة تناولت موضوع استحداث سوق محلي للغاز الطبيعي من خلال الوحدات العائمة للغاز الطبيعي المسال، ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام ويتمحور حول شعار "مجموعة كاملة من الرؤى والفرص"، ويشمل مؤتمرًا إستراتيجيًا ليومين، إضافة إلى يوم كامل حول تقنيات صناعة النفط، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر، ويتضمن الإستراتيجي 9 جلسات تتناول موضوعات تتعلق بقطاع البترول ومستقبله الواعد في لبنان.

// انتهى //

14:41ت م

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