السعودية اليوم / أمير الجوف يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة علم



سكاكا 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم, الرئيس التنفيذي لشركة علم إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة الدكتور عبدالرحمن الجضعي والوفد المرافق له.

واستمع سمو أمير منطقة الجوف لشرح عن الشركة وجهودها في عملية التحول الالكتروني للخدمات, متمنياً أن تسهم أعمال الشركة في تطوير الأعمال الإلكترونية في الإمارة لتقديم عمل نموذجي يهدف نحو تيسير عملية الخدمات المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمواطنات واستكمال الإجراءات اللازمة للحصول عليها بشكل ميسر، وتحسين إجراءات العمل ورفع مستوى الأداء ومواكبة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الخدمات الإلكترونية الحكومية .

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14:38ت م

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