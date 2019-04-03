السعودية اليوم / العاهل الأردني يلتقي نائبة رئيس بنما



عمان 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 أبريل 2019 م واس

التقى العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم، نائبة رئيس بنما وزيرة الخارجية إيسابيل دو سانت مالو، التي تزور الأردن حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز مجالات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية.

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14:36ت م

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