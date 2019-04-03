السعودية اليوم / الرئيس المصري يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة



القاهرة 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي يزور مصر حاليًا ضمن جولة تشمل تونس والأردن.

وتناول اللقاء التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة ودور السكرتير العام في حفظ الأمن والسلام وتحقيق الاستقرار، وجهود الأمم المتحدة إزاء الأزمات في المنطقة العربية وخاصة في سوريا وليبيا واليمن وجهود التوصل لإقامة حل دائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية وحل إقامة الدولتين.

كما بحث الجانبان سبل محاربة الإرهاب وتوفير الآليات اللازمة في إطار الأليات الخاصة بالمنظمة الدولية والتعاون مع مصر في هذا الصدد.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع سكرتير عام الأمم المتحدة عقب مباحثات "جوتيريش" والرئيس السيسي: إن المباحثات تطرقت إلى توفير آليات الأمم المتحدة لدعم المنظمة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا لتنفيذ الخطط والأهداف الأفريقية وفقًا لأجندة 2063 ورؤية الرئيس السيسي إزاء الاندماج الأفريقي وتطوير البنية الأساسية من طرق ونقل وغيرها من قطاعات في أفريقيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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14:35ت م

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