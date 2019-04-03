السعودية اليوم / بلدية أحد المسارحة تكثف جولاتها الرقابية والتفتيشية بالمراكز التجارية



أحد المسارحة 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

كثفت بلدية محافظة أحد المسارحة اليوم, جولاتها التفتيشية والرقابية على المراكز التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية بالمحافظة ، وذلك ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالبلديات التابعة لهما بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح رئيس قسم صحة البيئة ببلدية أحد المسارحة الدكتور إبراهيم سلامي, أن الجولة جاءت بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وطرق عرضها وتخزينها في المستودعات والمحلات التجارية , وذلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك , مفيداً أنه جرى مصادرة 2100 كيلو جرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأكد في ختام تصريحه, استمرار البلدية في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية, للوقوف على أي مخالفة ومصادرة المواد الغذائية الفاسدة, وإيقاع العقوبات على المخالفين من أصحاب تلك المحلات.

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14:24ت م

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