السعودية اليوم / رئيس مجلس الأعيان الأردني يزور حي البجيري



الرياض 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

قام دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز أمس, بزيارة إلى حي البجيري التراثي في الدرعية التاريخية وذلك ضمن إطار زيارته الحالية إلى المملكة.

وتجوّل دولته والوفد المرافق له في حي البجيري الذي جرى تطويره ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية، وشاهد ما اشتمل عليه من خدمات تجارية لمرتادي الحي والمنطقة، وساحة البجيري التي تحتوي على جلسات للمتنزهين تطل على حي الطريف ومتنزه الدرعية.

واطّلع على مشروعات برنامج تطوير الدرعية التاريخية الذي تنفذه الهيئة العليا لتطوير الرياض بهدف إعمار الدرعية التاريخية وتحويلها إلى مركز ثقافي سياحي على المستوى الوطني، مع الحفاظ على خصائصها التاريخية والثقافية والعمرانية والبيئة.

رافق دولة رئيس مجلس الأعيان عضو مجلس الشورى العضو المرافق سعد بن صالح السبتي.

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14:23ت م

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