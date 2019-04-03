السعودية اليوم / تعليم تبوك ينفذ دورة تدريبية توعوية لسائقي الحافلات المدرسية



تبوك 27 رجب 1440 هـ الموافق 3 أبريل 2019 م واس

أكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على تعزيز جوانب الأمن والسلامة في خدمة النقل المدرسي ، وخاصة فيما يتعلق بتأهيل سائقي الحافلات المدرسية وتدريبهم على القيادة الآمنة وفق شروط ومعايير محددة تضمن للطلبة رحلات مريحة وموثوقة وسالمة إلى وجهاتهم.

جاء ذلك خلال رعايته أمس, الدورة التدريبية التثقيفية التوعية لسائقي حافلات النقل المدرسي والتي تنظمها إدارة خدمات الطلاب بالتعاون مع شركة "سيتكو" لخدمات النقل المتكامل على مسرح الإدارة العامة للتعليم بحضور المساعد للشؤون المدرسية سلطان العنزي ومدير ومشرفي إدارة خدمات الطلاب في تعليم تبوك.

ولفت مدير إدارة خدمات الطلاب فيصل العنزي أن هذه الدورة التدريبية تقوم بالتركيز على الغرض من الحافلات المدرسية ووسائل نقل الركّاب وأهدافها، والدورة تعرّف السائقين بمراقبة المركبات ، وتقدّم نصائح عملية وتقنيات ونماذج، وتشرح الدورة التدريبية الجوانب المختلفة لعمليات النقل خصوصًا المتعلّقة بتحديد المسارات والجداول الزمنية للرحلات، وتشتمل الدورة أيضاً على التعريف بأدوات السلامة وعملها والتعريف باللوحات الإرشادية ومدلولاتها والتعريف بأنواع المخاطر ومصادرها والتأكيد على أهمية التركيز على معايير الأمن والسلامة.

// انتهى //

14:22ت م

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