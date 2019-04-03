السعودية اليوم / كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران تحتفي بتخريج الدفعة الخامسة والعشرين



الظهران 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

احتفت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران اليوم , بتخريج الدفعة الخامسة والعشرين من طلاب وطالبات الدراسات الطبية التطبيقية , بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري , وذلك بمقر الكلية بالظهران .

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآياتٍ من القرآن الكريم , ثم ألقى قائد الكلية العميد الدكتور عيدان بن موسى الزهراني كلمة أوضح فيها أن عدد الخريجين في الدفعة الـ 25 بلغ 246 طالبًا وطالبة في العديد من التخصصات الصحية , التي تتمثل في تخصص بكالوريوس تقنية التخدير , وبكالوريوس علوم المختبرات الإكلينيكية , وتجسير بكالوريوس التمريض , وبكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة , وبكالوريوس العناية التنفسية , وتجسير بكالوريوس العناية التنفسية , ودبلوم تقنية الأجهزة الطبية , وتجسير صحة ورعاية الفم والأسنان ، ودبلوم الخدمات الطبية الطارئة ، والدبلوم العالي في التشخيص الجزئي .

وأشار العميد الزهراني إلى أنه جرى تكريم قسم التمريض في الكلية مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بمناسبة حصولهم على المركز الأول على مستوى جامعات المملكة في اختبار الهيئة

بعد ذلك, شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن الكلية وما تضم من إدارات وأقسام ، وما تقدم من خدمات.

عقب ذلك, ألقيت كلمة الخريجين , ألقاها الخريج مهند بن صالح الحارثي , عبر فيها عن سعادته باسمه واسم الخريجين بتحقيق هذا الإنجاز والتخرج بعد انقضاء رحلة الدراسة والتدريب في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران ، معبرا عن الشكر الجزيل لقيادة الكلية ومنسوبيها وأساتذتها على ما قدموها لطلبة الخريجين خلال فترة دراستهم.

عقب ذلك أعلن العميد الدكتور خالد بن محمد آل جبران النتائج وأسماء الطلبة المتفوقين ، ثم ألقى مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري كلمة توجيهية هنئ فيها الخريجين والخريجات ، حاثاً إياهم على بذل المزيد من العطاء والجهد في الحياة العملية لما من شأنه خدمة الدين والمليك والوطن.

وفي الختام, كرّم الدكتور العامري الطلبة المتوفقين وقسم التمريض ، ثم التقطت الصور التذكارية.

// انتهى //

14:22ت م

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الظهران 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واساحتفت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران اليوم , بتخريج الدفعة الخامسة والعشرين من طلاب وطالبات الدراسات الطبية التطبيقية , بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري , وذلك بمقر الكلية بالظهران .وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآياتٍ من القرآن الكريم , ثم ألقى قائد الكلية العميد الدكتور عيدان بن موسى الزهراني كلمة أوضح فيها أن عدد الخريجين في الدفعة الـ 25 بلغ 246 طالبًا وطالبة في العديد من التخصصات الصحية , التي تتمثل في تخصص بكالوريوس تقنية التخدير , وبكالوريوس علوم المختبرات الإكلينيكية , وتجسير بكالوريوس التمريض , وبكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة , وبكالوريوس العناية التنفسية , وتجسير بكالوريوس العناية التنفسية , ودبلوم تقنية الأجهزة الطبية , وتجسير صحة ورعاية الفم والأسنان ، ودبلوم الخدمات الطبية الطارئة ، والدبلوم العالي في التشخيص الجزئي .وأشار العميد الزهراني إلى أنه جرى تكريم قسم التمريض في الكلية مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بمناسبة حصولهم على المركز الأول على مستوى جامعات المملكة في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمزاولة مهنة التمريض وبنسبة نجاح بلغت 100 % ، وذلك خلال الفترة (2017م – 2018م) من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.بعد ذلك, شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن الكلية وما تضم من إدارات وأقسام ، وما تقدم من خدمات.عقب ذلك, ألقيت كلمة الخريجين , ألقاها الخريج مهند بن صالح الحارثي , عبر فيها عن سعادته باسمه واسم الخريجين بتحقيق هذا الإنجاز والتخرج بعد انقضاء رحلة الدراسة والتدريب في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران ، معبرا عن الشكر الجزيل لقيادة الكلية ومنسوبيها وأساتذتها على ما قدموها لطلبة الخريجين خلال فترة دراستهم.عقب ذلك أعلن العميد الدكتور خالد بن محمد آل جبران النتائج وأسماء الطلبة المتفوقين ، ثم ألقى مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري كلمة توجيهية هنئ فيها الخريجين والخريجات ، حاثاً إياهم على بذل المزيد من العطاء والجهد في الحياة العملية لما من شأنه خدمة الدين والمليك والوطن.وفي الختام, كرّم الدكتور العامري الطلبة المتوفقين وقسم التمريض ، ثم التقطت الصور التذكارية.// انتهى //14:22ت م0109

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.