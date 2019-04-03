انت الان تتابع تفاصيل خبر الملك سلمان في مهمة لإنقاذ اقتصاد البحرين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 أبريل 2019 01:58 مساءً - وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى البحرين، اليوم الأربعاء، في زيارة تهدف لإنقاذ اقتصاد المملكة الخليجية الصغيرة، التي تعاني ميزانيتها عجزاً غير مسبوق.

وتأتي الزيارة بعد يوم من توقيع اتفاقية رسمية بين المنامة والكويت، من أجل تقديم مساعدات مالية لدعم الاقتصاد البحريني في إطار حزمة دعم تعهدت بها دول خليجية.

وتعهدت السعودية والكويت والإمارات العام الماضي، بتقديم حزمة مساعدات مالية للبحرين بقيمة عشرة مليارات دولار لإنقاذ البلاد من أزمة ديون تعصف بها.

ويرجع مراقبون سبب ارتهان السعودية القرار السيادي للبحرين إلى المساعدات الاقتصادية التي تقدمها لها، وقد ظهر ذلك جلياً خلال الأزمة الخليجية عندما كانت المنامة أول من فرض الحصار على قطر في يونيو 2017.

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وتأثرت موارد البحرين المالية بشدة بتراجع أسعار النفط في عام 2014، وهي تسعى جاهدة لخفض الإنفاق الحكومي مع تجنب اندلاع غضب شعبي من اتخاذ إجراءات تقشفية.

وانخفض سعر صرف الدينار البحريني بسبب انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي كما ارتفاع الدين إلى نحو 70%، في حين ارتفع العجز في الميزانية إلى نحو غير مسبوق، وهذا كله أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على مواصلة دعم صرف الدينار مقابل الدولار إثر أزمة الديون خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وتقول الحكومة إن الدين العام لا يتخطى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فقانون الدين العام في البحرين يشير إلى ضرورة عدم تخطي الدين العام حاجز الـ60%، لكن صندوق النقد الدولي أكد العام الماضي أن الدين العام في البحرين بلغ 89% من ناتجها المحلي الإجمالي البالغ 24 مليار دولار خلال العام 2017.

ورغم تعهد السعودية والكويت والإمارات بتقديم المساعدات حتى تعافي اقتصاد البحرين، فإن وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية خفضت في مايو من العام الماضي، التصنيف الائتماني للبحرين إلى "بي 1" بعدما كان "بي إيه 2" مع أفق سلبي، معتبرة جهود الإصلاح الحالية غير كافية، متوقعة أن "يزيد عبء الديون بشكل كبير في العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة".