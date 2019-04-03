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2019-04-03 شاهد .. مراسم استقبال الملك سلمان في البحرين متابعات الخليج 365 - الرياض وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت سابق اليوم إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة أخوية.

واستقبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أخيه الملك سلمان بحفاوة حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله البلاد.









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