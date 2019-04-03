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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير مركز التوجيه المستمر بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم يوسف بن محمد المطوع، الرقيب أول متعب بن مهدي القرني، رتبته الجديدة، بعد صدور قرار بترقيته لرتبة رئيس رقباء.
وعبّر "القرني" عن شكره لله -عز وجل- سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين.
"القرني" رئيسًا للرقباء في شرطة منطقة مكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-03
قلّد مدير مركز التوجيه المستمر بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم يوسف بن محمد المطوع، الرقيب أول متعب بن مهدي القرني، رتبته الجديدة، بعد صدور قرار بترقيته لرتبة رئيس رقباء.
وعبّر "القرني" عن شكره لله -عز وجل- سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين.
03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
01:46 PM
قلّد مدير مركز التوجيه المستمر بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم يوسف بن محمد المطوع، الرقيب أول متعب بن مهدي القرني، رتبته الجديدة، بعد صدور قرار بترقيته لرتبة رئيس رقباء.
وعبّر "القرني" عن شكره لله -عز وجل- سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين.
، "القرني" رئيسًا للرقباء في شرطة منطقة مكة ،
المصدر : الخليج 365
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