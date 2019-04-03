محمد بن مسعود - الدمام - كرّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، رئيس الرقباء طلال بن طاهر الزهراني المشرف بشعبة تنفيذ الأحكام العامة بشرطة العاصمة المقدسة؛ تقديرًا لتميزه في عمله. "العتيبي" يُكَرّم رئيس الرقباء طلال الزهراني صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-03 كرّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، رئيس الرقباء طلال بن طاهر الزهراني المشرف بشعبة تنفيذ الأحكام العامة بشرطة العاصمة المقدسة؛ تقديرًا لتميزه في عمله. 03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440 Advertisements 01:46 PM كرّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، رئيس الرقباء طلال بن طاهر الزهراني المشرف بشعبة تنفيذ الأحكام العامة بشرطة العاصمة المقدسة؛ تقديرًا لتميزه في عمله. ، "العتيبي" يُكَرّم رئيس الرقباء طلال الزهراني ،

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