، الليلة .. "صعوبات التعلم" تكرّم الفائزين بجائزة التميُّز ،

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تقيم الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، اليوم، حفل تكريم الفائزين بجائزة التميُّز في دورتها السابعة لعام 1440هـ، على مستوى المملكة، بمتابعة الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية الذي يوجّه ببذل الجهود كافة لخدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجاناً.
جاءت فكرة هذا التكريم للإسهام في دفع مسيرة التعليم، والتواصل مع الداعمين والمؤسسين.
وتطمح الجمعية إلى تقديم الكثير من البرامج المهمة والأنشطة التي تخدم ذوي صعوبات التعليم، بدعم ومؤازرة الموسرين، والجهات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالعمل التطوعي ابتغاء رضاء الله -سبحانه وتعالى-، ثم سعياً لتطوير التلاميذ وأسرهم في شتى المجالات التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.
الليلة .. "صعوبات التعلم" تكرّم الفائزين بجائزة التميُّزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-03
تقيم الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، اليوم، حفل تكريم الفائزين بجائزة التميُّز في دورتها السابعة لعام 1440هـ، على مستوى المملكة، بمتابعة الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية الذي يوجّه ببذل الجهود كافة لخدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجاناً.
جاءت فكرة هذا التكريم للإسهام في دفع مسيرة التعليم، والتواصل مع الداعمين والمؤسسين.
وتطمح الجمعية إلى تقديم الكثير من البرامج المهمة والأنشطة التي تخدم ذوي صعوبات التعليم، بدعم ومؤازرة الموسرين، والجهات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالعمل التطوعي ابتغاء رضاء الله -سبحانه وتعالى-، ثم سعياً لتطوير التلاميذ وأسرهم في شتى المجالات التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.
03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
01:39 PM
للإسهام في دفع المسيرة والتواصل مع الداعمين والمؤسّسين
تقيم الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، اليوم، حفل تكريم الفائزين بجائزة التميُّز في دورتها السابعة لعام 1440هـ، على مستوى المملكة، بمتابعة الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية الذي يوجّه ببذل الجهود كافة لخدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجاناً.
جاءت فكرة هذا التكريم للإسهام في دفع مسيرة التعليم، والتواصل مع الداعمين والمؤسسين.
وتطمح الجمعية إلى تقديم الكثير من البرامج المهمة والأنشطة التي تخدم ذوي صعوبات التعليم، بدعم ومؤازرة الموسرين، والجهات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالعمل التطوعي ابتغاء رضاء الله -سبحانه وتعالى-، ثم سعياً لتطوير التلاميذ وأسرهم في شتى المجالات التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.
، الليلة .. "صعوبات التعلم" تكرّم الفائزين بجائزة التميُّز ،
المصدر : الخليج 365
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