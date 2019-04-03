، "فيتوريا" و"حمد الله" يحصدان أفضلية الدوري لشهر مارس ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، البرتغالي "روي فيتوريا" مدربًا لشهر مارس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب في الشهر للمغربي عبدالرزاق حمد الله.
وجاء اختيار "فيتوريا" بعد أن نجح في حصد العلامة الكاملة خلال لقاءات فريقه الثلاثة التي خاضها في شهر مارس؛ حيث تَمَكّن في اليوم الثامن من خطف نقاط مواجهة فريقه أمام الاتفاق عقب تغلبه عليه بثلاثة أهداف لهدفين، قبل أن يواجه الوحدة في منتصف الشهر ويحقق فوزًا عريضًا عليه، قوامه رباعية نظيفة، قبل أن يتمكن في أواخر الشهر من الفوز على جاره الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب في الشهر للمغربي عبدالرزاق حمد الله للمرة الثانية، بعد أن أسهم في فوز فريقه في مواجهات الشهر؛ حتى أوصله لصدارة الترتيب؛ حيث تَمَكّن من تسجيل سبعة أهداف من أصل عشرة أهداف سجلها النصر في مواجهاته الثلاث؛ إذ سجل في مواجهة الاتفاق هدفين (الأول، والثالث الذي حسم به نتيجة اللقاء)، قبل أن يسجل الأهداف الأربعة لفريقه أمام الوحدة (سوبر هاتريك)؛ فيما تمكن من إحراز أول أهداف فريقه في مواجهته الأخيرة أمام الهلال؛ لينفرد بصدارة الهدافين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يُذكر أن هذه هي المرة الثانية للمغربي عبدالرزاق حمد الله التي يحصد فيها جائزة الشهر في مسابقة الدوري، بعد أن حازها في المرة الأولى خلال شهر ديسمبر.
"فيتوريا" و"حمد الله" يحصدان أفضلية الدوري لشهر مارسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-03
اختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، البرتغالي "روي فيتوريا" مدربًا لشهر مارس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب في الشهر للمغربي عبدالرزاق حمد الله.
وجاء اختيار "فيتوريا" بعد أن نجح في حصد العلامة الكاملة خلال لقاءات فريقه الثلاثة التي خاضها في شهر مارس؛ حيث تَمَكّن في اليوم الثامن من خطف نقاط مواجهة فريقه أمام الاتفاق عقب تغلبه عليه بثلاثة أهداف لهدفين، قبل أن يواجه الوحدة في منتصف الشهر ويحقق فوزًا عريضًا عليه، قوامه رباعية نظيفة، قبل أن يتمكن في أواخر الشهر من الفوز على جاره الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب في الشهر للمغربي عبدالرزاق حمد الله للمرة الثانية، بعد أن أسهم في فوز فريقه في مواجهات الشهر؛ حتى أوصله لصدارة الترتيب؛ حيث تَمَكّن من تسجيل سبعة أهداف من أصل عشرة أهداف سجلها النصر في مواجهاته الثلاث؛ إذ سجل في مواجهة الاتفاق هدفين (الأول، والثالث الذي حسم به نتيجة اللقاء)، قبل أن يسجل الأهداف الأربعة لفريقه أمام الوحدة (سوبر هاتريك)؛ فيما تمكن من إحراز أول أهداف فريقه في مواجهته الأخيرة أمام الهلال؛ لينفرد بصدارة الهدافين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يُذكر أن هذه هي المرة الثانية للمغربي عبدالرزاق حمد الله التي يحصد فيها جائزة الشهر في مسابقة الدوري، بعد أن حازها في المرة الأولى خلال شهر ديسمبر.
03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
01:03 PM
اختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، البرتغالي "روي فيتوريا" مدربًا لشهر مارس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب في الشهر للمغربي عبدالرزاق حمد الله.
وجاء اختيار "فيتوريا" بعد أن نجح في حصد العلامة الكاملة خلال لقاءات فريقه الثلاثة التي خاضها في شهر مارس؛ حيث تَمَكّن في اليوم الثامن من خطف نقاط مواجهة فريقه أمام الاتفاق عقب تغلبه عليه بثلاثة أهداف لهدفين، قبل أن يواجه الوحدة في منتصف الشهر ويحقق فوزًا عريضًا عليه، قوامه رباعية نظيفة، قبل أن يتمكن في أواخر الشهر من الفوز على جاره الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب في الشهر للمغربي عبدالرزاق حمد الله للمرة الثانية، بعد أن أسهم في فوز فريقه في مواجهات الشهر؛ حتى أوصله لصدارة الترتيب؛ حيث تَمَكّن من تسجيل سبعة أهداف من أصل عشرة أهداف سجلها النصر في مواجهاته الثلاث؛ إذ سجل في مواجهة الاتفاق هدفين (الأول، والثالث الذي حسم به نتيجة اللقاء)، قبل أن يسجل الأهداف الأربعة لفريقه أمام الوحدة (سوبر هاتريك)؛ فيما تمكن من إحراز أول أهداف فريقه في مواجهته الأخيرة أمام الهلال؛ لينفرد بصدارة الهدافين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يُذكر أن هذه هي المرة الثانية للمغربي عبدالرزاق حمد الله التي يحصد فيها جائزة الشهر في مسابقة الدوري، بعد أن حازها في المرة الأولى خلال شهر ديسمبر.
، "فيتوريا" و"حمد الله" يحصدان أفضلية الدوري لشهر مارس ،
المصدر : الخليج 365
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