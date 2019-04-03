آل الشيخ: منحنا ترخيصاً لحفلتين في نفس المدينة ونفس التوقيت.. والسوق مفتوح للجميع

كشف رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن منح ترخيص لحفلتين في مدينة الرياض في نفس التوقيت لأول مرة، مؤكداً أن السوق مفتوح للجميع وستمنح التراخيص وفق الضوابط والاشتراطات.
وقال آل الشيخ في تغريدة له على “تويتر”: “لأول مرة تم منح ترخيص لحفلتين في نفس المدينة وفي نفس التوقيت، السوق مفتوح للجميع ودورنا منح التراخيص وفق ضوابط واشتراطات معينة”، مضيفاً: “في الرياض وفي نفس اليوم، محمد عبده ورابح صقر، وشركتين مختلفة”.
وأعلن عن إحياء حفلة غنائية للفنانين خالد عبدالرحمن وعبدالعزيز المنصور يوم الجمعة المقبل بجامعة الأميرة نورة في الرياض، مؤكداً أنه لو كان متواجداً يومها في الرياض فسيحضرها.
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