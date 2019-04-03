أمطار غزيرة وحبات برد بهذه المناطق خلال الساعات القادمة.. والحصيني يكشف التفاصيل

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات مطرية مصحوبة بزخات من البرد سيشهدها بعض المناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: توقعات الأمطار خلال الـ “24” ساعة القادمة من اليوم الأربعاء إلى صباح الخميس، الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على الأفلاج ووادي الدواسر والحفيرة ورنية وبيشة والطائف والباحة وعسير ونجران ورياح مثيرة للغبار إلى أن يصرفها الله.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، كما يستمر التوقع بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الباحة، عسير، جازان، ونجران)، كذلك على منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.