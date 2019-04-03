العاهل السعودي إلى البحرين في زيارة مفاجئة

أفاد الديوان الملكي البحريني، صباح اليوم الاربعاء، أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيقوم بزيارة إلى مملكة البحرين.

وقال الديوان الملكي إن "الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، سيكون في مقدمة مستقبلي أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، لدى وصوله إلى البلاد اليوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر أبريل الجاري في زيارة أخوية لمملكة البحرين"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

وقالت الوكالة الرسمية إن "الملك سلمان سيجري خلال الزيارة مباحثات مع أخيه الملك حمد بن عيسى تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب سبوتنيك.

وقال الديوان الملكي البحريني إنه "ينتهز هذه المناسبة ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين طيب الإقامة في بلده مملكة البحرين".