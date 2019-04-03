استقرار أسعار الغذاء والمشروبات.. وارتفاع الجملة 0.1%

أظهر أحدث تقرير للهيئة العامة للإحصاء« GaStat» استقرار أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات دون أي تغيُّر يُذكر على المؤشر القياسي لأسعار الجملة الذي ارتفع بنحو 0.1 %، مقارنة بشهر يناير الماضي.

وشمل المؤشر القياسي للأسعار، خمس قوائم رئيسة: هي المنتجات الزراعية، وصيد الأسماك، والخامات والمعادن، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات، والسلع الأخرى.

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وأرجع التقرير الصادر عن شهر مارس الماضي ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكوِّنة للمؤشر؛ حيث ارتفع باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.0%، في حين انخفضت ثلاثة أبواب، هي: الخامات والمعادن 1.0%، ومنتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.5%، والسلع الأخرى بـ0.5%، واستقرَّ باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات دون أي تغير يذكر.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت، أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط، وتبعًا لذلك تُستبعد كل التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بُغْيَةَ الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كل المؤثرات المذكورة، ويُعد هذا الرقم عامًّا للجميع، ويتم إعداده على كامل مناطق المملكة.

الجدير بالذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة يُستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة، والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار، وظروف متغيرات الأسواق، كما يُعد الرقم القياسي لأسعار الجملة إحدى الأدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغـيرات الأسعار.