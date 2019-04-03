Cinema Next»» الأوروبية تفوز بأول عقد في السعودية

أعلنت الشركة الأوروبية المتخصصة في التقنيات الرقمية لصناعة الأفلام Cinema Next»» فوزها بأول عقد رئيس في المملكة العربية السعودية، وقالت الشركة: «إنها توصلت إلى اتفاق مع مجموعة فواز الحكير (FAHG)؛ لإقامة وتجهيز أول دار سينما متعددة في جدة بالمملكة السعودية، وفقًا لما ذكره موقع «Boursier.com» الفرنسي.

وأوضحت الشركة أنه سيتم افتتاح السينما (15 شاشة، 2063 مقعدًا) بحلول شهر مايو المقبل تحت اسم «muvi» في مول العرب، وستكون Cinema Next»» المسؤولة عن تركيب وتشغيل أجهزة عرض الليزر «K4»، وأحدث جيل من أجهزة الصوت.

وأشار الموقع إلى أن الإعلان عن هذا الاتفاق تزامن مع الاستعدادات لمؤتمر (CinemaCon 2019) الذي تستضيفه لاس فيجاس حتى 4 أبريل الجاري، وأوضح أنه خلال السنوات القليلة المقبلة، يتمثل طموح «muvi» في افتتاح وتشغيل 15 دار سينما في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الرياض والدمام.

وتماشيًّا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات، تعاقدت مجموعة CGR الفرنسية؛ لتشغيل صالات السينما، في فبراير الماضي، على بيع فكرة نظام الصالات الغامرة (ICE)، التي ابتكرتها وتصممها، إلى ثلاث دول في الشرق الأوسط، بينها السعودية.

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ووفقًا لقناة «france3»: «هذا العقد هول الأول خارج البلاد لمجموعة «CGR» الشركة الواقعة في مدينة لاروشيل؛ حيث إن فكرة صالات «ICE» بدأت تنتشر في الخارج». وبينت أن المجموعة وقعت مؤخرًا عقدًا مع ثلاثة بلدان في الشرق الأوسط: الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي سوق مهمة للمجموعة وأخبار سارة لجوسلين بويسي، المدير العام الذي قال: «انتظرنا ذلك أسابيع، سوف نتحول إلى بعد آخر، بعد عالمي».

وتتفرد مجموعة CGR بـ«السينما الغامرة»، وهو عبار عن تقنية تمكن المتفرجين من الاستمتاع بمشاهدة الأفلام بشكل مريح بدءًا من الكراسي الجلدية وجودة صوت والصورة الأكثر حداثة من خلال: الليزر وشاشات «K4» وتقنية دولبي أتموس الصوتية.

وأشارت القناة إلى أن هذا يعني القدرة على مشاهدة فيلم؛ يتضمن رسومات متحركة مرئية على الجدران على جانبي الشاشة، وهو ثورة في عالم الفن السابع، وبحسب بويسي: «لقد تغيرت النظرة إلينا، فنحن مبدعون، وليس مجرد مشغلين للسينما».

وظهر هذا النظام قبل عامين ونصف العام، واليوم هناك 26 غرفة مجهزة به في جميع أنحاء فرنسا، وبصرف النظر عن الألواح الجانبية، كل شيء مصنوع في هذه الصالات بفرنسا، وتمثل ICE٪ من حصة السوق حاليًّا، لذلك يمكننا القول إن تقنية ثري دي تعاني من هذه المنافسة.